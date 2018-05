Villingen-Schwenningen Traditionelle Brotkunst trifft auf Moderne

"Die Südwest Messe läuft gut für uns. Die Rückmeldungen sind positiv und die Besucher sehr interessiert", sagt Schmid an seinem Stand in der Halle des Handwerks, während er schwarze Teiglinge formt. Den Schwaben sei allerdings das klassische Brot lieber. "Unser Holzofenbrot ist beliebt, aber es gibt auch Experimentierfreudige, die das schwarze Brot, das mit Sepia gefärbt ist, probieren", lacht er. Der 33-Jährige ist jedoch nicht nur Bäckermeister, sondern einer der ersten Brot-Sommeliers in Deutschland. Was den Bäckermeister von dem Sommelier unterschiede, sei, dass ein Bäcker genau wisse, wie er ein Brot backt, ein Sommelier aber genau beschreiben könne, warum es so aussieht und schmeckt. "Vor allem weiß man, wie sich die Brote am Besten mit Lebensmitteln verbinden lassen", erklärt der Sommelier.

Wildbakers

Dass Tradition und klassische Brotkunst auch modern interpretiert werden kann, zeigt das Projekt "Wildbakers", das Jörg Schmid zusammen mit seinem Kollegen Johannes Hirth während ihrer Zeit als Meisterschüler ins Leben gerufen hat. Damals noch unter dem Namen Devilsbakers haben die zwei Bäcker an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen und einen "undankbaren vierten Platz belegt". Ab dem Moment war aber ihr Ehrgeiz geweckt und so gingen sie 2012 – mit neuem Namen – erneut zur Meisterschaft und als Gewinner heraus. Die "Wildbakers" nehmen ihren Namen ernst. Auf einem Speedboot wird Pizza gebacken oder auf der Ladefläche von einem Truck bei 100 Kilometern Geschwindigkeit pro Stunde ein Flammenkuchen zubereitet. "Mit solchen Aktionen wollen wir natürlich Aufmerksamkeit erregen", sagt Schmid. Denn das übergeordnete Ziel aller verrücken Aktionen und dem Konzept der "Wildbakers" sei es, die Gesellschaft für einen bewussteren Konsum von Brot wach zu rütteln.