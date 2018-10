Villingen-Schwenningen Traditionell zu Fuß

Die Versorgung der Wanderer an den Kontrollpunkten mit Speis und Trank für eine kleine Rast funktionierte bestens, ebenso die Bewirtung in und rund um die Festhalle, wo seit fünf Uhr morgens für das Wohl der Gäste gewerkelt wurde. Vor der Turn- und Festhalle gab es einen kleinen Bauernmarkt, Kartoffeln, warme Socken und süße Marmelade waren im Angebot. Für die musikalische Unterhaltung am Sonntag in der Halle sorgte das Duo Evergreen.