Villingen-Schwenningen Traditionell mit den Accessoires von Heute

Schwarzwald-Baar-Kreis. Grüne, endlos scheinende Wälder, tiefe Täler und malerische Dörfer. Der Schwarzwald erfreut sich mit seinen Heilbädern, historischen Ortskernen, traditionellen Kuckucksuhren und Schwarzwaldhöfen größerer Beliebtheit. "Die Einheimischen greifen das Heimatgefühl neu auf", beschreibt Beate Behrens ihren Eindruck vom Schwarzwald, der ihrer Meinung nach sein Image wandelt. Die Tourismuschefin der Wirtschafts und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS) steht mit ihrem Team, wie viele andere Städte, auf der CMT in Stuttgart.

Die Urlaubsmesse Caravan, Motor und Touristik bot an neun Messetagen, vom 12. bis 20. Januar, mehr als 2000 Ausstellern die Möglichkeit, sich zu präsentieren – und mitten drin die Vertreter des Schwarzwaldes. Auch Guido Wolf (CDU), Minister der Justiz und für Europa des Landes Baden-Württemberg, sowie Marcel Klinge, Bundestagsabgeordneter und touristischer Sprecher der FDP-Fraktion, ließen es sich nicht nehmen, bei dem ein oder anderen Stand vorbei zu schauen.

"In den letzten Jahren ist Urlaub im eigenen Land für die Deutschen zunehmend attraktiver geworden, davon profitiert auch der Schwarzwald", meint Behrens weiter. Deswegen brauche auch der Stand einen neuen Anstrich: Auf den großen Fotowänden vergleicht sich etwa das Villinger Münster Unserer Lieben Frau mit der Pariser Notre Dame und das Schwenninger Moos mit den Everglades in Florida. Die Präsentation kommt an: "Auffällig und etwas provokant. Eine rundum gelungene Präsentation unserer schönen Stadt", sagt Hotelier Benjamin Braunöhler.