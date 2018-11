Villingen-Schwenningen Touren in Rottweil

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, in Mutschelbach gemeldet. Start ist an beiden Tagen von 7 bis 14 Uhr. In Boofz­heim in Frankreich wandern die Teilnehmer am Sonntag, 11. November von 7 bis 13 Uhr. Ebenso sind die Wanderer am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, jeweils von 8 bis 13 Uhr, in Sulgen in der Schweiz unterwegs.

Der Schwäbische Albverein OG Schwenningen wandert vier Stunden von Trossingen durch Neckar- und Eschachtal nach Rottweil. In Villingen fährt der Zug um 9.39 Uhr ab und in Schwenningen um 9.50 Uhr. Gegen Mittag werden die Wanderer am Eckhof einkehren. Wanderstöcke sind empfehlenswert, weil es in den Tälern teilweise rutschig ist. Details gibt es unter www.albverein-schwenningen.de.

Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Sonntag, 11. November, nach Rottweil zum neu erbauten Thyssen-Testturm mit 246 Metern der höchste Aussichtsturm von Baden-Württemberg. Er hat zwölf Aufzugsschächte. Bei schönem Wetter (wird gerantiert) bietet sich eine herrliche Rundsicht. Treffpunkt zur Wanderung ist am Sonntag, 11. November, 10.15 Uhr, am Bahnhof Villingen. Mit Zug geht es nach Rottweil. Vom Bahnhof wandern alle über das Berner Feld zum Thyssen-Testturm, anschließend durch das Neckartal und die Altstadt zurück zum Bahnhof. Der Eintritt mit Auffahrt auf den Turm kostet neun Euro. Die Wanderstrecke beträgt etwa neun Kilometer, Rückfahrt mit Zug. Die Schlusseinkehr ist in Villingen im Sudhaus. Der Fahrpreis richtet sich nach der Teilnehmerzahl und beträgt etwa sechs Euro. Eine Anmeldung ist nich erforderlich. Die Leitung hat Monika Burger, Telefon 07721/5 84 56.