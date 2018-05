Villingen-Schwenningen Touren in blühenden Landschaften

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Samstag, 5. Mai, ab 10 Uhr in Rotfelden unterwegs. In Vogt sind die Wanderer am Samstag, 5. Mai, ab 10 Uhr und am Sonntag, 6. Mai, ab 7 Uhr gemeldet.

Die Wanderfreunde Villingen wandern am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai, jeweils ab 7 Uhr in Brunstatt. In Vogt sind die Teilnehmer dann am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai, jeweils von 7 bis 13 Uhr unterwegs.

Am Bodensee im Kanton Thurgau ist der Schwäbische Albverein Schwenningen am Sonntag, 6. Mai, unterwegs. Mit dem Bus geht es zur Insel Reichenau und mit dem Schiff nach Mannenbach in der Schweiz. Vom Schiffsanleger führt der Weg aufwärts zum Schloss Arenenberg, einem der schönsten Aussichtspunkte der Bodenseeregion. Das Schloss mit dem Napoleonmuseum ist umgeben von Parks und Gartenanlagen. Über Salenstein und einen verwunschenen Pfad wandert die Gruppe quer durchs Rüütelitobel nach Berlingen. Über die Wegvariante oberhalb des Sees, vorbei am "Wiisse Felse", gelangen die Wanderer nach Steckborn zur Anlegestelle, um mit dem Schiff nach Gaienhofen und mit dem Bus zur Schlusseinkehr in den Hirschen nach Horn zu fahren. Es ist eine einfache Wanderung von rund zehn Kilometern mit einer abwechslungsreichen Wegführung. Feste Schuhe sind erforderlich. Ein Vesper für die Mittagszeit ist mitzunehmen, bei Bedarf auch Schweizer Franken. Wanderführer sind Heinz Karg, Telefon 07720/6 42 26, und Helga Horn, die auch weitere Auskünfte geben. Die Fahrtkosten betragen 18 Euro und 9 Euro für die Schifffahrten. Abfahrt ist um 8 Uhr in Bad Dürrheim am Adlerplatz, um 8.10 Uhr in Schwenningen mit den Haltestellen Grabenäcker, Feintechnikschule, Bahnhof und Dauchinger Straße sowie um 8.30 Uhr am Busbahnhof Villingen. Anmeldungen sind bis Samstag, 5. Mai, um 11.30 bei der Tourist-Information im Bahnhof Schwenningen, Telefon 07720/82 10 66, möglich.