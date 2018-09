Villingen-Schwenningen Touren führen zum Witthoh und nach Oberprechtal

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September, in Titisee-Neustadt gemeldet. Start ist am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 7 Uhr.

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag, 22. September, und Sonntag, 23. September, in Eisenbach unterwegs. Start ist am Samstag von 9 bis 14 Uhr und am Sonntag von 7 bis 12 Uhr. Die Gruppe ist am Samstag, 22. September, und Sonntag, 23. September, in Ittlingen, gemeldet. Start ist am Samstag von 7 bis 14 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr.

Der Schwarzwaldverein Schwenningen wandert am Sonntag, 23. September, von Tuttlingen aus zum Aussichtsberg Witthoh. Über den Ehrenberg und den Lohhof wird die Aussichtskanzel am Windegg erreicht. Der Wanderweg führt auf schönen Waldwegen auf den Höhenzug Witthoh (862 Meter). Bei guter Sicht reichen die Blicke von der Zugspitze bis hinüber in das Berner Oberland mit seinen Viertausendern. Eine Mittagsrast ist im Berg-Gasthof Witthoh vorgesehen. Weiter geht die Wanderung vorbei an der Brunnenkapelle und dem Rabental zum Bahnhof Möhringen. Wanderzeit etwa dreieinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof in Schwenningen. Der Fahrpreis beträgt zwölf Euro. Nichtmitglieder zahlen drei Euro Zuschlag. Wanderführer sind Gitta Fuchs und Rolf Hans Hauser. Anmeldung bis Freitag, 21. September, 16 Uhr, bei Heldmanns-Apotheke im City-Rondell, Telefon 07720/17 41.