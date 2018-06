Villingen-Schwenningen Touren führen nach Hausach, Schönwald und Freiburg

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, in Dagmarsellen, Schweiz, unterwegs. Start ist am Samstag von 7 bis 14 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr. Ebenso wandert die Gruppe am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, in Wolfschlugen. Start ist an beiden Tagen von 7 bis 13 Uhr. Die Wandergruppe ist am Sonntag, 10. Juni, in Kappel Grafenhausen gemeldet. Start ist von 7 bis 13 Uhr. Am Sonntag, 10. Juni, Start 7 Uhr, ist die Wandergruppe in Bourgheim, Frankreich, unterwegs.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Sonntag, 10. Juni, in Grafenhausen unterwegs. Start ist um 7 Uhr.

Der Schwäbische Albverein Schwenningen fährt am Sonntag, 17. Juni, nach Straßburg. Dazu fahren die Teilnehmer mit dem Zug nach Kehl und anschließend mit der neuen Straßenbahn ins Zentrum von Straßburg. Dort gibt es eine Stadtführung, im Anschluss hat jeder die Möglichkeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Eine gemeinsame Einkehr ist nicht geplant, deshalb sollte Rucksackvesper mitgenommen werden. Abfahrtszeiten: 7 Uhr in Schwenningen und 7.40 Uhr in Villingen, Fahrpreis 20 Euro pro Person, Personalausweis sollte mitgenommen werden, Anmeldung bis 11. Juni bei der Tourist Information Schwenningen im Bahnhof, Wanderführer sind Steffen Kaltenmark und Ute Happle.