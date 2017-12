Villingen-Schwenningen Tour führt zum Brend

Schwenningen unternimmt am Sonntag, 17. Dezember, eine Schneeschuhtour im Südschwarzwald. Treffpunkt ist um 10 Uhr am BSV-Parkplatz in Schwenningen. Die Anfahrt in den Schwarzwald erfolgt in Fahrgemeinschaften mit Privat-Autos. Die Schneeschuhtour startet am Neueck bei Neukirch und führt durch teils freies und teils bewaldetes Gebiet über den Staatsberg, vorbei an den Leimgrubenhöfen und dem Raben hinauf auf den Brend, der zweithöchsten Erhebung im Schwarzwald-Baar-Kreis.