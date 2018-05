VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 23. Mai, rund um Königsfeld, einer Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeinde aus dem Jahr 1806 auf dem Areal des Hörnlishofs, auf dessen Fläche von nur 150 Hektar die Kolonie entstand. Sie ist architektonisch ein Ebenbild der Gebäude in Herrnhut (Sachsen). Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H11 in Villingen. Die Langwanderer beginnen am Minigolfplatz und wandern über die Bettermannshütte, Buchenberg und Altevogtshof zum Jungbauernhof (Dauer etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer gehen vom Rathaus über Bregnitz zum Jungbauernhof (Dauer etwa eine Stunde). Die Schlusseinkehr findet im Landgasthof Schappelstube statt. Der Fahrpreis beträgt acht Euro. Anmeldung bis Dienstag, 22. Mai, 12 Uhr, bei Maier Reisen, Telefon 07721/21027. Wanderführer sind Anneliese Held und Wilfried Helm, Telefon 07726/ 6 33 35. Gäste sind wie immer willkommen.