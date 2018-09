Villingen-Schwenningen. Die Volkshochschule lädt gemeinsam mit dem BUND zu einem Natur- und Kulturausflug am Sonntag, 9. September, ein. Treffpunkt ist im Villinger Bahnhof um 9.55 Uhr, Abfahrt um 10.06 Uhr. Die Bahnfahrt führt zunächst nach Radolfzell, weiter fährt die Gruppe mit dem Bus nach Möggingen. Von dort geht es am Mindelsee entlang weiter auf einem naturnahen Wanderweg (fünf Kilometer) zum familienfreundlichen Wild- und Freizeitpark Allensbach mit längerem Aufenthalt (Eintritt etwa neun Euro), mit Einkehrmöglichkeit oder Rucksackvesper. Die Rückkehr in Villingen ist um 18.50 Uhr. Die Kosten für Fahrt und Eintritt betragen 24 Euro, für Kinder zwölf Euro. Mit der Anmeldung bis Samstag, 8. September, Telefon 0176/96 03 43 37 (Krafft), gilt die Teilnahme zur Tour als ­bestätigt.