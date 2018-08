Villingen-Schwenningen Tour an der Hangkante der Alb

Von hier aus hat man einen herrlichen Ausblick in das Primtal. Die Wanderung führt in das Gebiet der "Zehn Tausender". Der Lemberg bei Gosheim ist mit 1015 Meter der höchste Berg der Schwäbischen Alb.

Start ist wie immer um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Beide Gruppen beginnen am Busparkplatz auf dem Dreifaltigkeitsberg. Die Langwanderer gehen an der Hangkante der Alb entlang zum Klippeneck, zum Hummelsberg und zum Weißen Kreuz mit einem tollen Blick auf Gosheim und dem Lemberg und weiter zum Hochwald (Radarturm der Deutschen Flugsicherung), ein Abstieg nach Gosheim schließt die Wanderung ab, Dauer etwa zwei Stunden.

Die Kurzwanderer gehen über Schrofe, Europäische Wasserscheide und Bruderholz zunächst auf einem gut begehbaren Waldweg, dann auf einem Schotterweg und weiter auf einem gut befestigten Sträßchen nach Böttingen/Industriegebiet, Dauer etwa eine Stunde. Von dort geht es mit dem Bus weiter nach Gosheim zur gemeinsamen Schlusseinkehr im Gasthaus Krone. Der Fahrpreis beträgt neuen Euro. Anmeldung bis Dienstag, 28. August, 12 Uhr, bei Firma Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27. Wanderführer sind Siegfried Held und Richard Schmidt, Telefon 07721/9 16 87 20. Gäste sind herzlich willkommen.