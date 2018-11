Villingen-Schwenningen Totengedenken auf dem Friedhof in Villingen

Villingen-Schwenningen. Den dort bestatteten Toten soll damit die letzte Ehre erwiesen werden. Gleichzeitig wird der vielen anderen Menschen gedacht, die den beiden Weltkriegen und national-sozialistischem Unrecht zum Opfer fielen, teilt die Stadtverwaltung mit. In diesem Jahr wird zu Beginn die Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Markus Färber mit der Harmonie Municipale de Pontarlier unter der Leitung von Patrick Erard den musikalischen Einstieg gestalten. Im Weiteren wird das Lied Vaterunser von Horst Best vom MGV Männerchor 1887 Villingen mit Dirigent Jonathan Föll angestimmt. Die gemeinsamen Worte des Gedenkens werden von Dekan Josef Fischer von der katholischen Kirchengemeinde und Pfarrer Oliver Uth von der evangelischen Kirchengemeinde gesprochen. Die Veranstaltung klingt mit dem Lied "Riport a me" sowie dem Musikstück "Ich hatt’ einen Kameraden" aus. Oberbürgermeister Rupert Kubon, eine offizielle Delegation der Partnerstadt Pontarlier und die Patenkompanie der Bundeswehr Panzerpionierkompanie 550 legen nach dem Totengedenken Kränze an den Kriegsgräberanlagen und an der Gräberanlage ausländischer Kriegsopfer nieder.