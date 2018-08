Villingen-Schwenningen Tote Hose bei DSDS-Casting?

Die Castingtour startete am 23. August in Bremen und endet am 22. September in Köln. In insgesamt 40 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich findet die Suche nach gesanglichen Ausnahmetalenten und Entertainern statt. An jedem Castingtag haben Bewerber die Chance, sich zwischen 14 und 20 Uhr zu präsentieren. Vorbereitet werden sollen drei Lieder, falls ein Instrument gespielt wird, kann dieses auch gerne zum Einsatz kommen.