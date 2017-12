Villingen-Schwenningen Torstüble: Umbau Ende Juni fertig

Eigentümer Egon Mauch steht im Dachboden des Torstübles und blickt auf die historischen Balkenkonstruktion über sich, die laut Aussage des Architekten Steffen Halder von einer herausragenden Zimmermansarbeit zeugt. In einem exklusiven Rundgang für den Schwarzwälder Boten erzählt Baudienstleister Mauch über die Hürden, die seit dem Beginn des Umbaus im März genommen werden mussten. Und da spielen die historischen Balken eine ganz besondere Rolle.

Warum? "Die Statik des Gebäudes musste komplett neu ausgerichtet werden." Was auf die Handwerker und Planer zukommt, wurde aber erst so richtig deutlich, nachdem man das gesamte Gebäude direkt am Riettor entkernt hatte. "Erst da konnten wir die Lage richtig beurteilen", so Mauch. Dabei wurde dann auch klar, dass die gesamte innere Holzkonstruktion angehoben werden musste, "damit alles wieder in das richtige Lot gesetzt werden konnte." Der Kraftakt hinsichtlich der Statik hat zur Folge gehabt, dass es bei dem Umbau zu Verzögerungen kam.

"Denkmalschutz und Statik unter einen Hut zu bekommen, war dabei die größte Herausforderung", berichtet Christoph Kürner von Holzbau Kürner & Burger. Denn: Soweit möglich, mussten die alten Balken erhalten werden. Die, bei denen es nicht mehr möglich war, hat man verstärkt oder ersetzt und wieder verkleidet. "Eigentlich wurde fast jeder einzelne Balken besprochen", berichtet Mauch und betont: "Das war eine zimmermannstechnische Herausforderung."