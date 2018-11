Villingen-Schwenningen Tonhallenareal wohl begehrt

Villingen-Schwenningen. Das alte Tonhallengelände soll verkauft werden. Nach mehrfach gescheiterten Versuchen in der Vergangenheit verwundert es nicht, dass die Mitglieder des Technischen Ausschusses diesem Vorhaben skeptisch gegenüber stehen. Doch um es vorweg zu nehmen: Im Weg steht dem Projekt keiner von ihnen.

Das Ziel der Stadtverwaltung ist es, 5000 der insgesamt 8200 Quadratmeter an einen Investor zu veräußern. Die restliche Fläche ist dem Land Baden-Württemberg versprochen und soll neuer Standort des Amtsgerichts werden. Bezüglich der Nutzung der größeren Fläche hat die Verwaltung eine konkrete Vorstellung: Angestrebt sind ein "qualifizierter Lebensmittelnahversorger", vorzugsweise ein Bio-Markt, qualifizierte Handels- und Dienstleisterflächen sowie ein Hotel mit Gastronomie. Und all das als Synergieeffekt zum Einzelhandel in der Villinger Innenstadt. Oberbürgermeister Rupert Kubon spricht trotz dieser Kriterien nicht von einer "Eierlegendenwollmilchsau". Diese sei in der Vergangenheit für das viel zitierte Filetstück in Villingen gesucht worden. "Wir sind mittlerweile in anderen Dimensionen", betonte Kubon. Und auch Bührer begründete auf Nachfrage von Stadtrat Bernd Hezel, warum er zuversichtlich ist, dass eine Realisierung dieses Mal klappen wird: "Es sind so viele Interessenten da. Zudem habe ich schon zig davon bei mir am Tisch sitzen gehabt und 14 bis 15 Investoren auf dem Zettel, die wir direkt anschreiben werden."

Konkurrenz für die Innenstadthändler wird nicht geduldet