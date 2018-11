Villingen-Schwenningen Tolles Programm der Ministranten

Am Nachmittag wurde den großen und kleinen Gästen in der Festhalle ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, geboten, das die Ministranten gestalteten. In einem Bildervortrag spiegelten sich die über das ganze Jahr verteilten Unternehmungen der aus über 20 Mädchen und Jungen bestehenden Gruppe wider, die sich von der Ministrantenwallfahrt nach Rom über ein Hüttenwochenende in Radolfzell, der Beteiligung an der Sternsingeraktion und der Fastnacht bis hin zum Kegelnachmittag erstreckten.

Zur Aufführung kam ein biblisches Theaterstück, das Pastoralreferent Martin Lienhart mit den Darstellern einstudiert hatte. Einige Sketche rundeten das Bühnenprogramm ab. Die Kinder nahmen das Angebot zum Basteln und Malen gerne an. Bei den Bastelarbeiten waren ihnen Christina Moser und Angela Kornhaas gerne behilflich.

Vom großen Torten- und Küchenbuffet machten die Festgäste reichlich Gebrauch. Ursula Hupfer vom Gemeindeteam und Stiftungsrats­mitglied Anja Doser freuten sich über die zahlreichen ­Kuchenspenden und die Unterstützung von Gemeindemitgliedern, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen des ­Festes beitrugen.