Villingen-Schwenningen Tötungsdelikt: Rote Tasche mit Tatwaffe fehlt weiterhin

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Donnerstag und insbesondere am Freitag angerückt, um das Gebiet rund um den Tatort in der Schramberger Straße zu durchkämmen. Die zahlreichen Beamten, der Spürhund der Polizei und auch eine unbemannte Drohne konnten jedoch keinen Erfolg verbuchen, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt. Demnach bleibt die rote Tasche, die nach Angaben der Polizei für die weitere Ermittlungen von Bedeutung ist, weiterhin verschwunden. Hier drin soll der Ex-Partner an jenem Tag zwischen 9.15 und 10 Uhr wohl das Tatwerkzeug, mit dem er der dreifachen Mutter in dem Mehrfamilienhaus tödliche Kopfverletzungen zufügte, weggeschafft haben. Die Polizei sucht deshalb weiterhin Zeugen, die den Tatverdächtigen in diesem Zeitraum auf seinem Weg zwischen Tatort und Innenstadt aufgefallen ist. Hinweise werden bei der Kriminalpolizei entgegen genommen (Telefon: 07731/88 83 33 oder 07721/60 13 00).

Staatsanwalt klärt auf: Frau stand nicht unter Polizeischutz