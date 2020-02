Villingen-Schwenningen Tödliches Drama im Neuhäuslewald wird gerichtlich aufgearbeitet

Drei jungen Menschen treffen sich nachts in einem abgelegenen Waldstück, um mit einer Schnellfeuerwaffe zu schießen - am Ende ist einer von ihnen tot. So stellt sich der Fall dar, der im März vor dem Amtsgericht Villingen-Schwenningen verhandelt wird. Das Drama, welches sich an der Alten Vöhrenbacher Straße in der Nähe des Pfadfinderheims in Villingen abgespielt hatte, sorgte im Februar 2019 und auch noch Monate danach für Aufsehen.