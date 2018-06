Villingen-Schwenningen Tödlicher Unfall: Biker war zu schnell unterwegs

Nach Angaben der Polizei war der Biker in der Nacht auf Samstag, 2. Juni im Klosterring in Villingen von der Straße abgekommen, kurz vor der Apotheke gegen ein massives Verkehrsschild geprallt und noch am Unfallort gestorben.

Ergebnisse gehen an die Staatsanwaltschaft

Zur Klärung der Unfallursache wurde auch ein Sachverständiger herangezogen. Mit der Verkehrspolizei konnte ermittelt werden, dass "nicht angepasste Geschwindigkeit" zum Unfall geführt hatte.