Villingen-Schwenningen Tödlicher Unfall auf A 81: Verfahren wegen Gaffer-Video eingestellt

Nachdem schwarzwaelder-bote.de in der Sache recherchierte, welche Folgen einen solchen Gaffer erwarten würden, nahm die Polizei die Ermittlungen gegen den Mann auf. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen" ein, das nun am 30. Januar offiziell eingestellt wurde. Die Begründung: "Der Beschuldigte gibt an, er habe an der Unfallstelle kein Video, sondern nur eine Einzelaufnahme gefertigt," heißt es in einem Schreiben der Staatsanwaltschaft Konstanz, das unserer Redaktion vorliegt.