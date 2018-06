Villingen-Schwenningen Tödliche Unfälle: Stadt sieht keinen Handlungsbedarf

Für Frank Bauch unerklärlich. "Wir bekommen oft genug mit, wie dort gefahren wird – hier geht es um Menschenleben!" Es müsse auch nicht sofort eine Blitzanlage her, wichtig wäre aber, dass seitens der Polizei oder von der Stadt Präsenz gezeigt wird. "Nach solchen dramatischen Unfällen nicht zu reagieren, geht gar nicht."

Das sieht Stephan Niggemeier, ein weiterer Anwohner, ebenfalls so und fordert Tempo 30. Vor allem, weil sich in dem Bereich neben einer nicht nur von Schülern stark frequentierten Bushaltestelle sowie ein Kindergarten befindet. "Aber auch am Abend oder am Wochenende geht es hier oftmals rund – es wundert mich, dass das von den Behörden bislang noch nicht realisiert wurde. Außerdem kann man ja nicht sagen, dass nicht gerast wird, wenn das nie überprüft wurde", so Niggemeier. Er ist einer derjenigen, der die Problematik hautnah miterlebt – schließlich liegt sein Balkon in Richtung des Benediktinerrings.

Von dort aus kann er beobachten, wie insbesondere von der Ampel vor dem Oberen Tor im Klosterring mit ungeheurer Beschleunigung gestartet wird – Motorräder und Autos gleichermaßen. "Das ist nicht nur unglaublich laut, sondern auch einfach eine Gefahr", stellt der Anwohner klar. Deshalb pocht er ebenfalls darauf, dass schnell reagiert wird. "Wenn die Polizei lasern würde, spräche sich das schnell rum – das würde sicherlich schon helfen."