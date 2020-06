Villingen-Schwenningen Todesschütze vom Neuhäuslewald zu Bewährungsstrafe verurteilt

Es ist eine bedrückende Stimmung im Saal 1 des Villinger Amtsgerichts – die sich wie ein Schleier über die gesamte Dauer der Verhandlung legt. Während dem 24-jährigen Angeklagten die Trauer ins Gesicht geschrieben ist, blicken die Eltern des Opfers auf den Boden. Denn das, was hier – knapp anderthalb Jahre nach den Geschehnissen – verhandelt wird, ist an Dramatik kaum zu überbieten. Und dürfte in dieser tragischen Form bisher auch noch nie in VS geschehen sein.