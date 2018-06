Villingen-Schwenningen Todesfahrten machen sprachlos

Villingen-Schwenningen. Weinend liegen sich die jungen Menschen in den Armen, können nicht fassen, was sie gerade erlebt haben. Die Gruppe war an den Klosterring gekommen, um gemeinsam ihren Freund zu gedenken, der in der Nacht auf Samstag kurz vor der Apotheke tödlich mit seinem Motorrad verunglückt war. Dann mussten sie mit ansehen, wie ein 24-Jähriger nach dem missglückten Fahren auf dem Hinterrad gegen eine Laterne prallte und ebenfalls starb. "Der hat glaub gar nicht gesehen, dass wir da getrauert haben", berichtet einer aus der Gruppe.

Wie es zu dem ersten Unglück kam, bei dem ein 18-Jähriger gegen ein Straßenschild prallte und tot aufgefunden wurde, ist bislang ungeklärt. Zur Ursachenfindung wurde deshalb ein Sachverständiger hinzugezogen. "Natürlich wird auch die Geschwindigkeit Bestandteil des Gutachtens sein", berichtet Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Ebenso wird ein möglicher Fahrfehler in Folge der mangelnden Erfahrung in Betracht gezogen. Wichtig sind die Polizei weiterhin Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Popp: "Bislang hat sich niemand gemeldet."

Anders sieht die Situation beim zweiten tragischen Unglück aus, das nur 300 Meter weiter einen tödlichen Ausgang nahm – aber quasi an der ersten Unfallstelle begonnen hatte. Denn als die nachfolgende Ampel auf Grün schaltete, rauschte der 24-Jährige laut Polizei "stark beschleunigend mit einem Hochstart" in den Benediktinerring ein, fuhr knapp 60 Meter nur auf dem Hinterrad, ehe er mit überhöhter Geschwindigkeit wieder mit dem Vorderrad aufsetzte, die Kontrolle über seine Maschine verlor und sich bei der anschließenden Kollision mit einer Straßenleuchte tödliche Verletzungen zuzog. Für ein solches Verhalten findet der Polizeisprecher deutliche Worte: "So jemand hat im Straßenverkehr nichts verloren, wenn er sich und andere gefährdet – die Straße ist kein Spielplatz."