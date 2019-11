Villingen-Schwenningen Todesfahrer soll Rennen gefahren sein

Der Unfall am 6. Juli war an Tragik kaum zu überbieten. Damals geriet gegen 23 Uhr ein 24-jähriger BMW auf seiner Fahrt aus Richtung Villingen kurz nach der Abfahrt zur Sonnhalde in einer Rechtskurve von der Überholspur auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er mit voller Wucht in einen entgegenkommenden Ford. Der Fünfsitzer, der mit insgesamt sieben Personen überladen war, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Neben dem 37-jährigen Fahrer starb zudem der 29-jährige Beifahrer sowie dessen einjähriges Kind, welches aus dem Auto geschleudert wurde. Ein weiteres Kind des Fahrers ist seit dem Unfall behindert. Zwei Familien wurden durch die folge­reichen Ereignisse an jenem Samstagabend zerstört.

Doch wie kam es zu dem tödlichen Unfall? Die Verkehrspolizeidirektion Zimmern ob Rottweil hatte die schwierige Aufgabe, die zahlreichen Facetten des Zusammenstoßes zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Nun, vier Monate nach dem fatalen Zusammenstoß, sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen.