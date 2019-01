Villingen-Schwenningen Tobias Lindner zu Gast

Aufgeführt werden Werke von sogenannten Wiener Hoforganisten: Ferdinand Tobias Richter, Johann Kaspar Kerli, Gottlieb Muffat und Alessandro Poglietti.

Tobias Lindner wurde in Deggendorf geboren. Er erlernte das Orgelspiel bei Wolfgang Riegraf und Roland Götz. Im Rahmen seines Kirchenmusikstudiums studierte er in Regensburg Orgel bei Karl Friedrich Wagner und in Freiburg bei Klemens Schnorr. Er ist Preisträger verschiedener internationaler Orgelwettbewerbe (Innsbruck, Brügge, Nürnberg, Landau). In den Jahren 2001 bis 2005 war er regelmäßig als Cembalist und Organist beim Venice Baroque Orchestra unter An­drea Marcon verpflichtet.

Lindner ist seit 2002 hauptberuflicher Kirchenmusiker in Basel und hat an der dortigen Schola Cantorum einen Lehrauftrag für Generalbass und Cembalo. Zudem war er von 2004 bis 2016 Lehrbeauftragter für Orgel und Improvisation an der Musikhochschule in Hannover. Seit März 2016 ist Tobias Lindner Professor für Orgel an der Schola Cantorum Basiliensis.