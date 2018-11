Villingen-Schwenningen Tobias Kühn holt die Nordmanntannen im Kinzigtal ab

In diesem Jahr sollen zu gleichen Teilen Vesperkirche und Wärmestube in Schwenningen sowie das Projekt "Mahlzeit" in Villingen profitieren. Dreh- und Angelpunkt ist einmal mehr Tobias Kühn, Chef des städtischen Forstamts. Vor Weihnachten fährt er mit einigen tüchtigen Helfern und zwei Lastwagen wieder ins Kinzigtal, um dort hochwertige Nordmanntannen direkt vom Erzeuger abzuholen. Die prächtigen Weihnachtsbäume werden dann am Samstag, 15. Dezember, in der Villinger Innenstadt angeboten.

Wer sich schon frühzeitig einen Baum sichern will, kann diesen auch über die Internetseiten www.rcvs.de oder www.rcvs-tut-gutes.de bestellen. Bezahlt wird per Bankeinzug, der über ein Formular ermöglicht wird, das man downloaden kann.

Wer keine Lust hat, sich den Baum selber zu holen, weil er danach sein Auto nicht von Tannnadeln und Harz reinigen will, kann ihn sich auch bequem nach Hause liefern lassen – die Mitglieder der Serviceclubs fahren die bestellten Bäume ebenfalls am Samstag, 15. Dezember, mit eigenen Fahrzeugen gegen eine Gebühr in der gesamten Region aus. Das ist ebenso möglich für Käufer, die sich ihren persönlichen Baum lieber selbst in der Villinger Fußgängerzone aussuchen.