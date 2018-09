Villingen-Schwenningen. Die Volkshochschule bietet in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) eine kostenlose Einführung in die Bedienung des Bahn-Fahrausweisautomaten an. Treffpunkt ist im Bahnhof Villingen am Mittwoch, 3. Oktober, 18 Uhr bis 19 Uhr. Information und Anmeldung ist möglich unter Telefon 0176/96 03 43 37.