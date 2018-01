Villingen-Schwenningen Tieren Herzenswünsche erfüllt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen hat der Firma Dehner in Bad Dürrheim dazu zahlreiche Wunschzettel seiner Schützlinge überreicht. Die Wunschzettel hingen seit 11. November am Weihnachtsbaum im Dehner Gartencenter in Bad Dürrheim und tierliebe Menschen konnten auf diese Art bedürftigen Tieren einen Herzenswunsch erfüllen.

Das Dehner Gartencenter führt jedes Jahr in der Adventszeit die Wunschzettelaktion zugunsten benachteiligter Tiere durch. Sogar Stammkunden aus der Schweiz kommen jedes Jahr bewußt während der Aktion, um den Tieren ihre Wünsche zu erfüllen. Die Resonanz auf die Wunschzettel war wieder sehr groß, die Spender ließen sich die Weihnachtswünsche auch etwas kosten, um den Tieren schöne und nützliche Dinge zu kaufen. Unter anderem wurden mit den Wunschzetteln die Wünsche der Bewohner der Lebenshilfe in Schwenningen für ihre beiden Katzen Loulou und Grazzy erfüllt, die der Tierschutzverein 2016 an die Lebenshilfe vermittelt hat. Loulou wurde von ihren früheren Besitzern im Wald aus einem Rucksack geworfen und sich selbst überlassen. Sie konnte sich bis ins Wohngebiet durchschlagen, woraufhin sich der Tierschutzverein ihrer angenommen hat.

Auch der zutrauliche Grazzy hatte ein schlimmes Schicksal. Er wurde verletzt auf der Straße liegend aufgefunden, die Tierrettung hat ihn mit einem Oberschenkelbruch zum Tierarzt gebracht. Von dort kam er auf eine Pflegestelle beim Tierschutzverein und konnte dann zusammen mit Loulou bei der Lebenshilfe einziehen. Beide Katzen bereiten den Bewohnern viel Freude und dies geben diese ihren Lieblingen nun mit Geschenken von der Wunschzettelaktion zurück.