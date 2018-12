Villingen-Schwenningen Tiere wünschen sich Geschenke

VS-Villingen. Zur Vorweihnachtszeit steht das Puppenspiel- und Theatererlebnis unter dem Motto "Das goldene Buch" am Freitag, 7. Dezember, am Freitag, 14. Dezember, jeweils ab 15 Uhr in der Scheuer im Jugend- und Kulturzentrum K3 in der Kalkofenstraße 3a in Villingen auf dem Programm. Einlass ist bereits ab 14.30 Uhr.