Villingen-Schwenningen Tiefgaragenbrand zerstört zwei Fahrzeuge

Zwei Trupps unter Atemschutz drangen daraufhin in die völlig verrauchte Tiefgarage vor und erkundeten dort die Lage. Nur mithilfe der Wärmebildkamera und am Boden kriechend konnte schließlich die Brandstelle ausfindig gemacht und die Löschmaßnahmen eingeleitet werden. Zwar war der Brand schnell gelöscht, der enormen Rauchentwicklung konnte jedoch erst mithilfe einer Überdruckbelüftung, die zudem verhindern sollte, dass der Rauch über den Tiefgaragenzugang in die Wohngebäude zog, entgegengewirkt werden.