Villingen-Schwenningen Tiefer Einblick in Kultur eines armen Landes

Hartmut Bauer aus der Nähe von Weil der Stad hat für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Verkehrsunterricht für Flüchtlinge angeboten. Allerdings würden die Flüchtlinge nicht zum Unterricht erscheinen, und mit dem Reparieren von Fahrrädern könnten sie sich auch nicht anfreunden, betont er ziemlich frustriert. Und das, obwohl sie dann ein Fahrrad für 20 Euro erwerben könnten. Also unterstütze er jetzt Anne Mäckelburg, sammle Fahrräder, repariere sie und helfe dabei, sie nach Afrika zu versenden, unterstreicht er.

Joyce Muvunyl erläutert anschaulich die Situation in Burundi und beantwortet Fragen der Zuhörer. Ziel der Stiftung, die 1991 gegründet wurde, sei die Förderung des entwicklungspolitischen Engagements, die Bewusstseinsbildung sowie die Informations- und Netzwerkarbeit mit den Kommunen, erklärt sie. Burundi liegt in Ostafrika, zählt elf Millionen Einwohner und hat eine sehr junge Bevölkerung, von der 45,7 Prozent jünger als 15 Jahre alt sind, erläutert sie. Es gebe viele Frauenbewegungen, denn bis dato erbten die Männer das Land, während die Frauen es zu bearbeiten haben.

Ihre Aussage, dass die Frauenquote es möglich mache, dass 30 Prozent der Abgeordneten im Parlament Frauen seien, kommentiert Martina Braun, Landtagsabgeordnete der Grünen: "Das ist ja mehr als in Baden Württemberg!" Zum Fahrradland Burundi erklärt Muvunyl, dass Fahrräder mit einem Nummernschild ausgestattet werden müssen. Während sich die Anwesenden, unter ihnen Christa Lörcher, über die politische Lage in Burundi informieren, beklagt Ewald Baumann, dass er nur vom Wertstoffhof Schwenningen Fahrräder erhalte – im Gegensatz zum Wertstoffhof in Villingen.