Villingen-Schwenningen Thiemke erhält Landesehrennadel

"Ein Brigachtaler trägt dazu bei, dass VS zusammenwächst." Mit dieser launigen Zusammenfassung überreichte Ratsherr Bertold Ummenhofer als Stellvertreter des Oberbürgermeisters am Sonntag in der Aula der Friedensschule in Schwenningen die Ehrennadel des Landes an ­Rudolf Thiemke. Der langjährige Vorsitzende des Schachclubs Villingen und seit 2015 des gesamtstädtischen Schachclubs Villingen-Schwenningen habe "als Kopf und Motor der Fusion der beiden Schachvereine in der Stadt Vereinsgeschichte geschrieben", sagte Ummenhofer. Heute stehe der Verein mit vier Mannschaften im Spielbetrieb glänzend da.

Neben der Teilnahme an der Verbandsrunde gibt es ein aktives Vereinsleben: Blitz-, Schnellschach- oder auch Seniorenturniere stehen auch Nicht-Vereinsmitgliedern offen. Jugendliche werden immer freitags ab 17 Uhr in der VHS in Villingen betreut, jeden Dienstag ab 14 Uhr gibt es Seniorenschach in der Cafeteria der Seniorenresidenz im Welvert.

Ummenhofer vergaß auch nicht Ehefrau Heidi Thiemke mit einem Blumenstrauß zu denken, denn ohne die Unterstützung hätte Rudolf Thiemke die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit kaum leisten können. Neben der Arbeit als Vorsitzender wirkte Thiemke als Turnierleiter beim Verein und auch im Schachbezirk, zudem ist er Wertungsreferent. Neben der Ehrennadel gab es auch eine vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann unterschriebene Urkunde für Thiemke.