Villingen-Schwenningen Theatertruppe steckt mitten in Proben

VS-Weigheim. Seit ein paar Wochen ist es wieder so weit. Die Theaterakteure der Heimat- und Trachtengruppe treffen sich in ihrem Vereinslokal mehrmals in der Woche zu Leseproben für ihrem nächsten Auftritt. Die Harmonie zwischen der Auswahl des Stückes und der Zusammensetzung der Akteure ist eine der Bedingungen für einen erfolgreiche Aufführung.

"Es macht keinen Sinn, Stücke auszuwählen, in denen die Anzahl der Rollen jene der Akteure deutlich übersteigt", bemerkt Regisseur Norbert Rapp. Er verschweigt, dass es ihm seit Jahren in Kooperation mit seiner Crew immer wieder gelingt, Theateraufführungen aufzuspüren, die regelmäßig die Lachmuskeln der Zuschauer strapazieren. Engagiert beteiligt sich auch Marion Rapp an der Suche nach neuen Theateraufführungen, da sie jedes Jahr mehrere Stücke vorab liest. Dadurch fällt die Auswahl leichter. "Oftmals hört sich die Zusammenfassung eines Stückes gut an. Doch bei genauerem Betrachten eignet es sich nicht zur Aufführung."

Marion Rapp gehört zu den Akteuren, die seit Jahren zum festen Stamm zählen. Ebenso wie Norbert Rapp, der Jahr für Jahr die Regie übernimmt und auf der Bühne steht. Debütantin auf den Brettern, welche die Welt bedeuten, ist in diesem Jahr Irina Schulz. Die junge Frau ist der Trachtengruppe seit ihrer Kindheit eng verbunden. Damals war sie aktives Mitglied der Tanzgruppe. Regelmäßig besuchte sie die Theateraufführungen, die traditionell als ein erster Leuchtturm am Beginn jedes Weigheimer Veranstaltungsjahres stehen. Seit ein paar Jahren reizt es sie, selbst auf der Bühne mitwirken zu können. Doch ihr Job als Krankenschwester machte ein derartiges Engagement bislang unmöglich. In diesem Jahr war alles anders. Frühzeitig plante Irina Schulz ihren Schichtdienst, so erfüllt sich im Januar ihr Wunsch.