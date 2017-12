VS-Villingen. Die Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH (KTVS) lädt Kinder von sozialen Einrichtungen zum Stück "Kleiner Rabe Socke" am Dienstag, 19. Dezember, 15 Uhr, im Theater am Ring, ein. Nicht alle Kinder haben das Glück, die Weihnachtszeit unbeschwert zu erleben. Aus diesem Grund hat sich die KTVS entschlossen, dieses Jahr keine Weihnachtspräsente an ihre treuen Geschäftspartner zu versenden, sondern in ihrem Namen eine Theatervorstellung zu organisieren. Und so gastiert das Theater auf Tour mit dem Stück "Kleiner Rabe Socke" für Zuschauer ab vier Jahren im Theater am Ring in Villingen.