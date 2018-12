VS-Villingen. Am Freitag, 14. Dezember, 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr), findet das Puppenspiel- und Theatererlebnis "Das goldene Buch" zur Vorweihnachtszeit in der Scheuer im Jugend- und Kulturzentrum K3 in der Kalkofenstraße 3a in Villingen statt. Die frechen Tiere Ignaz und Igor möchten Nikolausgeschenke haben. Dafür müssen sie ihn austricksen. Ein Spaß für die ganze Familie für Kinder ab zwei Jahren, das etwa 50 Minuten dauert. Das Puppenspiel und Theaterstück ist eine Inszenierung vom Rollmops-Theater in Kooperation mit Soundservice. Der Eintrittspreis kostet sieben sieben Euro, im Vorverkauf sechs Euro, Vorverkauf bei Bücher-Insel, Niedere Straße und Soundservice, Färberstraße.