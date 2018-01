Villingen-Schwenningen "Theatersport" zeigt wilde Mischung

Inzwischen kämpfen Schauspielgruppen auf der ganzen Welt um den Sieg im Theatersport, selbst eine Weltmeisterschaft fand bereits statt. Jede Show ist absolut einzigartig und aufs Neue überraschend. Eine Einführung findet um 19 Uhr im Kleinen Saal statt.

Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro (ermäßigt 50 Prozent, Gruppe fünf Euro) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg., telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter http://tickets.vibus.de.