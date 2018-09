Villingen-Schwenningen Theatersessel (maz)

VS-Villingen. Pünktlich zur Eröffnung der neuen Spielzeit nehmen die Besucher heute Abend auf den roten Sitzen Platz. Freude herrscht so bei Andreas Dobmeier, Leiter des Amts fürs Kultur, Dieter Kleinhans, Leiter des Amts für Gebäudewirtschaft und Hochbau, Bauleiter Hans Lohrer vom Bauamt und Eberhard Hummel, Vorsitzender des Freundeskreises Kultur Villingen-Schwenningen.

Schon lange hegten Kulturliebhaber den Wunsch, die alte Bestuhlung, die nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch unbequem war, gegen komfortablere Stühle auszutauschen. Durch den Beschluss des Gemeinderats vor gut einem Jahr, das Geld in die Hand zu nehmen, die Zusammenarbeit vieler Ämter, der Stuhlpatenschaftsaktion des Freundeskreises und der guten Arbeit der Handwerker ist er in Erfüllung gegangen.

345 000 Euro hat die Stadt für die Arbeiten im Haushlatsplan eingestellt. Und diese Rechnung sei aufgegangen, erklärt Lohrer. 60 900 Euro trägt der Freundeskreis bei. 152 Patenschaften seien zusammengekommen, freut sich Hummel. Sein Dank gelte allen sondern, die durch diese Unterstützung einerseits ihre Verbundenheit mit dem Theater zeigen und den Stellenwert der Kultur in der Doppelstadt unterstreichen, andererseits ihre Wertschätzung für das Kulturamt zum Ausdruck bringen würden. Der Motor des Projekts sei Raimund Fleischer gewesen, der vor einem Jahr gestorben ist, würdigten Hummel und Dobmeiter deas Engagement des früheren stellvertretenden Vorsitzenden des Freundeskreises Kultur.