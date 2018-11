Villingen-Schwenningen Theater wird zur heißen Discohöhle

Die Vokalsolisten waren nicht nur willkommene Ergänzung, sondern hoben die Darbietung auf ein ungeahntes Niveau. Jemma Endersby, Susan Albers und Marco ­Matias sind im Showbiz zuhause, kommen mit ihren durchdringenden Stimmen bestens an, reißen das ­Publikum mit und können aber auch nachdenklich wirken, wenn Endersby bei "What the world needs now is love" einen Appell an menschliches Miteinander richtet.

Mit einem effektvollen Intro stieg die Band unter Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik ein, um mit spährischen Klängen in ferne Galaxien zu entführen. Der Bandleader übernahm auch die Moderation von der Erinnerung an Uncle Satchmo "Sweet Georgia Brown" bis "Purple rain" von Bob Seger Prince, gab knappe Hinweise zu Musik und Hintergrund.

Grandiose Leistungen

Man musste "tief einatmen und tief ausatmen", um die virtuosen Leistungen der Instrumentalsolisten von Sax bis E-Gitarre nachzuvollziehen. Ohne die Leistung der anderen zu schmälern, sei Thomas Inderka erwähnt, der mit seiner Trompete bei intensiver Überblastechnik in höchste Höhen kletterte und neue Klangwelten erschloss. Genau so beeindruckte ­Andi Becker bei seinem eigenen Posaunen-Lullaby: tonsicher, klangschön, mit glänzender Kadenz gekrönt.

Das Publikum war hingerissen, spendete Zwischenapplaus und forderte Zugaben, die mit einem lateinamerikanischen Hit als Zugabe en­deten.