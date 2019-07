Villingen-Schwenningen Theater am Ring: Neue Stützkonstruktion in nur acht Wochen

Aufgrund der knapp bemessenen Zeit sei es nicht möglich, die Gewerke öffentlich auszuschreiben, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Stadtverwaltung habe deshalb die Firmen Werner Ettwein GmbH und Industriebau Haller angefragt. Die Angebote mit 29.500 Euro für die Zimmerarbeiten (Ettwein) und 51.200 Euro für die Stahlbauarbeiten (Haller) bewertet die Verwaltung als "angemessen". Sollte der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 24. Juli, für die Vergabe der Aufträge stimmen, werden die beiden Firmen "umgehend" den Zuschlag erhalten.