Villingen-Schwenningen Telefonüberwachung gilt als Beweis

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der 41-Jährige Bosnier wurde zu drei Jahren Haft, der 33-Jährige aus Calw stammende Mann zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Den beiden Männer wurde vorgeworfen, einen regen Handel mit Marihuana, Kokain und Amphetamin im Raum München und in Singen betrieben zu haben. Die versuchte Vergewaltigung mit schwerer Gesundheitsschädigung und der Besitz zweier Waffen waren ebenfalls Anklagepunkte. Nicht in allen Punkten konnte der Drogenhandel nachgewiesen werden, da hierfür schlichtweg aussagekräftige Beweise fehlten. In den meisten Fällen können die Taten jedoch belegt werden, was laut Staatsanwältin auch aus den TKÜ-Protokollen (Telekommunikationsüberwachungs-Protokollen), die ein Polizeibeamter zuvor ausgewertet und interpretiert hatte, hervorgehe. Diese Protokolle zeigten eindeutig, dass die beiden Angeklagten gemeinsam gehandelt hätten. Dafür spreche der Keller als gemeinsam genutzter Drogenbunker, die Rücksprachen, die meist zwischen den beiden Angeklagten stattgefunden hätten und auch das gemeinsam genutzte Auto. Der Wirkstoffgehalt der nicht geringen Mengen sei in den meisten Fällen um ein Vielfaches überschritten worden. Der Bosnier habe sich in acht Fällen strafbar gemacht, der zweite Angeklagte in sieben Fällen. Für den 41-Jährigen forderte die Staatsanwältin eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren, für den 33-Jährigen eine Strafe von insgesamt vier Jahren. Die vorgeworfene Vergewaltigung könne nicht eindeutig nachgewiesen werden.

Die Staatsanwältin regte an, die Handlung als sexuellen Übergriff zu werten. Anschließend hatten die beiden Verteidiger die Möglichkeit, sich zu äußeren. Der Verteidiger des 33-Jährigen merkte an, dass bei nicht allen angeblich durchgeführten Taten genügend Beweise vorlägen. Durch die teilweise uneindeutig interpretierbaren Protokolle entstand für ihn ein "Wirrwarr". Sein Mandat habe in der Vergangenheit nie etwas mit Drogen zu tun gehabt, durch den 41-Jährigen könnte er "da hineingeschlittert" sein. Er plädierte aus diesem Grund für eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.

Die Verteidigerin des Bosniers konnte die Protokolle der Polizei absolut nicht nachvollziehen: "Es erinnert mich an die Gebrüder Grimm." Sie kritisierte das gesamte Vorgehen der Ermittlungsbehörden und der Staatsanwaltschaft im Verfahren, das ausschließlich auf Vermutungen und Interpretationen beruhe. Sie forderte ein faires Ermittlungsverfahren, das aus ihrer Sicht bisher nicht stattgefunden habe, da in keiner Weise zugunsten des Angeklagten ermittelt wurde, immer nur gegen diesen. Im Laufe der Verhandlung habe sie sogar Zweifel am deutschen Rechtssystem bekommen.