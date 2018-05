Villingen-Schwenningen Telefonaktion zum Tag des Bettnässens

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Expertenteam steht an diesem Tag als Ansprechpartner zur Verfügung und beantwortet Fragen telefonisch oder per E-Mail. "Einnässen ist eines der häufigsten Symptome im Kindesalter", erklärt Daniela Schultz-Lampel, Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest am Schwarzwald-Baar- Klinikum. "Das wird dann oft als psychogene Störung angesehen, obwohl Einnässen ganz unterschiedliche Ursachen haben kann und auch entsprechend behandelt werden sollte. Wichtig zu wissen: Die betroffenen Kinder leiden, darunter. Das muss nicht sein es gibt meist gute Möglichkeiten, ihnen zu helfen." Die Telefon-Hotline unter 07721/933 535 ist am 29. Mai von 14 bis 16 Uhr besetzt. Wer lieber eine E-Mail schreibt, kann die Nachricht im Zeitraum von 0 bis 24 Uhr an die E-Mail-Adresse: bettnaessen@sbk-vs.de schicken. Folgende Experten freuen sich auf viele Teilnehmer und beantworten gerne alle Fragen rund ums Bettnässen: Daniela Schultz-Lampel (Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest), Guy Bogaert (Präsident der Europäischen Gesellschaft für Kinderurologie, Kinderurologischer Honorarprofessor am Schwarzwald-Baar- Klinikum) und Christine Friedrich (Urotherapeutin im Kontinenzzentrum Südwest).