Villingen-Schwenningen Teilweise gibt es neue Nummern

"Der Fokus bei der technischen Fusion lag für uns alle auf den Kunden. Das Wichtigste war, dass die Kunden so wenig wie möglich eingeschränkt sind. Und das ist uns gelungen", meint Christian Weiß. Kurze Ausfallzeiten habe in es in Villingen lediglich von Freitag 20 Uhr bis Samstag 11 Uhr gegeben – und diese seien auf ein Minimum reduziert worden. Die Geldausgabeautomaten in Villingen seien innerhalb nur einer Stunde auf das neue System umgestellt worden. "Eine IT-Abteilung bemerkt man meist erst dann, wenn etwas nicht funktioniert", sagt Dominik Fischer schmunzelnd, "das gesamte Fusionsteam ist stolz, dass die technische Umstellung so geräuschlos über die Bühne gegangen ist und alles perfekt funktioniert hat."

Neben den vielen verschiedenen internen Vorgängen, die vereinheitlicht werden mussten – seit März wurden 3500 einzelne "to does" bearbeitet; Restarbeiten werden bis Ende des Jahres vorgenommen –, seien am Wochenende auch Tausende von Konten umgestellt worden. Da die Bankleitzahl der Volksbank in der Ortenau übernommen wurde, erhielten rund 15 000 Villinger Kunden teils neue Kontonummern. Alle Villinger Konten haben seit dem Wochenende zudem eine neue IBAN-Nummer. Insgesamt wurden somit 303 773 Konten – Darlehens-, Depot-, Kontokorrent-, Sparkonten und Geschäftsanteile – umgestellt. Außerdem wurden 57 000 Freistellungsaufträge angepasst, zeigt die Volksbank auf.