Villingen-Schwenningen Teile der Lichtensteinstraße sind seit Montagmorgen gesperrt

VS-Schwenningen (lh). Mit dem zweiten Bauabschnitt der Kanalauswechselung in der Lichtensteinstraße wurde wie geplant am Montagmorgen begonnen. Dafür wurde die Straße in einem ersten Schritt von der Kreuzung Lichtenstein-/Neuffenstraße bis Höhe Urachweg komplett gesperrt. Insgesamt erstreckt sich der Teilabschnitt bis zur Achalmstraße.