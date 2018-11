Villingen-Schwenningen. Der Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) lädt am Samstag, 24. November, ab 10 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Nach einer Ansprache von Oberbürgermeister Rupert Kubon und Marina Kloiber-Jung, Betriebsleiterin der TDVS, sind alle Besucher zu einem Rundgang über das Betriebsgelände eingeladen. "Wir möchten an diesem Tag unseren Betrieb für die Bürger öffnen und unseren Alltag darstellen", lädt Marina Kloiber-Jung ein. Bei den Führungen, die ab 11 Uhr stündlich (11, 12, 13, und 14 Uhr) stattfinden, gibt es einen Einblick in die Arbeitsbereiche der TDVS – von der Straßenreinigung, über die Gärtnereiarbeiten bis zum Winterdienst. Auch den Fuhrpark des Eigenbetriebs können die Besucher sehen, es werden mehrere Fahrzeuge ausgestellt sein. Bis 15 Uhr kann man nicht nur einen Blick in die TDVS-Lagerhallen werfen, heiße Würste und Getränke sorgen für eine ausreichende Verpflegung am Samstagmittag.