Villingen-Schwenningen Team setzt Ideen der jungen Leute um

Solche besonderen Aktionen sind ebenso Bestandteil des Kinderferienprogramms im K3, mit dem das JuBIS an Ostern, Pfingsten, im Sommer und im Herbst eine verlässliche Betreuung gewährleistet, um zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beizutragen, erläutert Wetzel. Auch in die Ganztagesbetreuung an Kindertagesstätten und Schulen sei das Jugendhaus durch Kooperationen eingebunden, die er weiter forcieren wolle, gerade mit Blick auf den Austausch unter den Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen des JuBIS.

Die Stadt gebe ihm und seinen Mitstreitern jede Menge Spielraum, neue Initiativen anzustoßen und die Kreativität auszuleben. Er und Eva Lehmann sind sich sicher, im Jugendhaus genau am richtigen Platz zu sein. Und zusammen mit dem 31-jährigen Stefan Hoffmann, der bereits früher im K3 gearbeitet hat, stehe ein tolles, junges Team parat, in dem alles passe.

Das Jugend- und Kulturzentrum K3 in der Kalkofenstraße 3a in Villingen hat montags von 14.30 bis 17 Uhr, dienstags von 14.30 bis 22 Uhr, mittwochs von 14.30 bis 20 Uhr, donnerstags von 14.30 bis 22 Uhr und freitags von 14.30 bis 22 Uhr geöffnet.

Das Mädchencafé öffnet jeden Montag von 17 bis 19 Uhr seine Pforten. Der ­"Büffelclub", die freie Lern- und Hausaufgabenbegleitung, steht jeden Dienstag und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr auf dem Programm.

"15 Minuten Ruhm" heißt es bei der Opern Stage jeden ersten Dienstag im Monat ab 18.30 Uhr, jeder kann auf der Bühne seine Talente zeigen, ob als Sänger oder Musiker, mit Zauberkünsten oder dem Erzählen von Witzen.

Die traditionelle Fasnetsparty mit einem großen Rahmenprogramm steigt am Schmotzigen Dunschtig, 28. Februar, nach dem Kinderumzug etwa ab 14.30 Uhr.

Einen Workshop in Sachen Parkours bietet das K3 in Zusammenarbeit mit Umut Bora von Bora Outdoorsports ab dem Frühjahr donnerstags von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle der Karl-Brachat-Realschule an.