Villingen-Schwenningen Tausende Besucher beim SWR1 Pfännle

Köstlichkeiten aus gesunden, nachhaltig erzeugten, saisonalen und regionalen Lebensmitteln gab es etliche: württembergischer Sauerkrautstrudel an badischem Kräuterquark aus dem Fohrenhof in Unterkirnach und Ochsenbrust vom Rind aus der Region an Sahnemeerettichsoße und Bouillonkartoffeln, gekocht von der Wagnerei in Schwenningen. Ralf Speh vom Kurhaus-Restaurant Bad Dürrheim bewies als Schaukoch, wie schnell leckere Kräuterchampigons mit veganen Semmelknödeln zubereitet sind, und Franco Moretto vom Camilli in Villingen servierte beispielsweise Bibeleskäs’.