Villingen-Schwenningen Tatverdächtigen in Ulm gesichtet

Schwarzwald-Baar-Kreis. (jdr).Eine Spur des mutmaßlichen Schützen, der in einer Donaueschinger Diskothek einen Türstehen angeschossen haben soll, führt offenbar nach Ulm: Nach einem Tipp aus der Bevölkerung drang ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei am Dienstagabend in ein Haus in der nördlichen Ulmer Innenstadt ein, wo der gesuchte Skelcim K. vermutet wurde. "Leider konnte er dort nicht angetroffen werden", sagte ein Sprecher der Polizeipräsidiums Tuttlingen am Mittwoch.. Dennoch besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich K. noch im Bereich von Ulm aufhält.