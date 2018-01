Villingen-Schwenningen Tarifverhandlungen sind diesmal besonders kompliziert

Schwarzwald-Baar-Kreis. Optimistisch geht der Arbeitgeberverband Südwestmetall ins neue Jahr. Nur die aktuell laufenden Tarifverhandlungen geben Ralph Wurster, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau, Anlass zur Sorge. In den Vorjahren sei es letztlich immer gelungen, mit dem Tarifpartner eine Einigung zu erzielen, bestätigt Wurster. Doch dieses Mal sei es besonders kompliziert: Denn die IG Metall fordert das Recht für alle Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie (M+E), die Arbeitszeit zeitweilig von 35 auf 28 Stunden absenken zu können. Über eine individuelle temporäre Absenkung der Arbeitszeit könne man ja reden, so Wurster, aber nur wenn gleichzeitig andere Beschäftigte auch länger arbeiten dürften, um das Arbeitsvolumen insgesamt zu erhalten. Die IG Metall sei hierzu aber bislang nicht bereit gewesen. Außerdem verlange sie einen Teilentgeltausgleich für bestimmte Beschäftigtengruppen, wenn sie nachweisen, dass sie Kinder betreuen oder Angehörige pflegen. Das, so stellt Wurster fest, "würde die Arbeitskosten weiter massiv in die Höhe treiben". Der Durchschnittsverdienst eines Beschäftigten in der Branche liege aber bereits bei 64 000 Euro im Jahr. Faktisch würden diejenigen, die in den Genuss der Arbeitszeitreduzierung mit Entgeltausgleich kämen, pro Stunde mehr verdienen als Beschäftigte, die sich bereits jetzt in einem Teilzeitarbeitsverhältnis befinden, rechnet Wurster vor. Das sei diskriminierend, insbesondere für Frauen, die überproportional in Teilzeit arbeiteten. Damit sei die Gewerkschaftsforderung schlicht rechtswidrig. Schon heute, so meint Wurster, reichten die Renditen vieler Metall- und Elektrounternehmen nicht, um die notwendigen Investitionen in Deutschland zu tätigen. Die Sozialpartner befänden sich deshalb in der gemeinsamen Verantwortung, "einen zukunftsfähigen und nicht zu teuren" Abschluss zu finden. Deshalb habe Südwestmetall das Angebot einer Einmalzahlung von 200 Euro und einer Lohnerhöhung von zwei Prozent gemacht. Ein Rechtsgutachten hat dem Arbeitgeberverband bestätigt, dass Streiks für einen Teilentgeltausgleich rechtswidrig wären. An einer gerichtlichen Auseinandersetzung sei dem Arbeitgeberverband aber nicht gelegen, erklärt Wurster und verweist darauf, dass es bisher stets gelungen sei, eine Einigung mit der Gewerkschaft zu erzielen. Die Mitgliedsbetriebe der Südwestmetall-Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau starten mit positiver Einstellung in das neue Jahr. "Es läuft sehr ordentlich. Die meisten sind zufrieden ins Jahr 2018 gestartet", berichtet Wurster. "Der größte Teil der Unternehmen meint, dass es genauso läuft wie 2017". 30 Prozent meinen, dass es eher noch besser werden könnte, zehn bis 15 Prozent gehen von einer schlechteren Auftragslage aus.