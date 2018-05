Villingen-Schwenningen Tarife beim VSB sollen um 2,50 Prozent steigen

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Das Thema steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Verwaltung und Wirtschaft am Montag, 7. Mai. "Die Verwaltung ist der Auffassung, dass angesichts der Rahmenbedingungen die vom Verkehrsverbund beantragte Tariferhöhung nachvollziehbar und marktverträglich ist", heißt es dazu in einer Sitzungsvorlage. Die Unternehmen hätten in Sitzungen die Notwendigkeit einer Tarifanpassung dargelegt.