Villingen-Schwenningen Tanzsportclub stellt sein Angebot vor

Der Tanzsportclub Villingen-Schwenningen wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und nutzt den Tag der offenen Tür, um sich allen Tanzbegeisterten vorzustellen und zu zeigen, warum es neben den Tanzschulen einen Tanzsportclub benötigt und was Tanzinteressierte davon haben.

Zur Zeit trainieren über 300 Mitglieder des Vereins in mehr als 40 verschiedene Gruppen in allen Altersklassen wöchentlich in den Clubräumen in der Grabenäcker­straße 40 in Schwenningen. "Wir bieten für jedes Level und fast jede Tanzrichtung und jedes Alter geeignete Trainingsgruppen an. Wenn man das Tanzen unter sportlichen Aspekten sieht und an Wettbewerben und Turnieren teilnehmen möchte führt kein Weg an uns vorbei. Im Um kreis von 80 Kilometer sind wir der einzige Tanzsportclub der Mitglied im DTV, dem Deutschen Tanzsportverband, ist und damit Teilnehmer und Paare zu Wettbewerben in verschiedenen Disziplinen schicken kann. Natürlich muss nicht jeder Tänzer Turniere tanzen, aber das deutsche Tanzsportzeichen abzulegen ist zum Beispiel ein Ziel, das praktisch jeder erreichen kann", so der Sportwart des Vereins.

Am Tag der offenen Tür wird sich der Verein mit Mitmachaktionen, Workshops und Aufführungen präsentieren. Das Programm startet um 14 Uhr mit einer Line Dance Aufführung und Workshop über Twirling, Kinderballett, Hip Hop Gruppen und einer Mitmachaktion für alle. Dann folgt Zumba, auch hier kann jeder der möchte, selbst aktiv werden. Danach werden Standardtänze, Boogie Woogie und Lateintänze gezeigt. Zum Abschluss des vierstündigen Programms stellt der Verein sein neuestes Angebot, "Gesundheitstanz – Haltung, freie Bewegung – Fundiertes Körperbewusstsein durch tänzerische Bewegung, vor.